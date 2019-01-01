جماعة متمردة موالية لروسيا تقيم مراسم لإحياء الذكرى الخامسة لحادث الطائرة الماليزية

نظمت جماعة متمردة موالية لروسيا في شرق أوكرانيا الذي تعصف به الحرب اليوم الأربعاء، حفل تأبين لضحايا حادث طائرة الخطوط الجوية الماليزية، رحلة رقم "إم.اتش.17" وعددهم حوالي 300 شخص في الذكرى الخامسة للحادث.

وكانت الطائرة في طريقها من امستردام إلى كوالالمبور، عندما تم إسقاطها بصاروخ أرض-جو فوق منطقة مازالت تخضع لسيطرة جماعة "دونتسك المتمردة، بالقرب من الحدود الروسية.

ويعتقد فريق دولي من المحققين بقيادة هولندية أن الصاروخ جاء من الجيش الروسي.لكن روسيا تفي ضلوعها فيه.

وأعلن ممثل عن المحققين الشهر الماضي عن أنه كانت هناك نية لإسقاط طائرة عسكرية.

وذكر الاتحاد الأوروبي في بيان في عشية الذكرى السنوية الخامسة أن روسيا يتعين أن "تقبل مسؤوليتها وتتعاون بشكل كامل مع التحقيق الحالي".

وشارك 500 شخص، من بينهم الزعيم الانفصالي، دنيس بوشيلين في مراسم التأبين اليوم الأربعاء، طبقا لما ذكرته وكالة "دونتسك" للأنباء التابعة للانفصاليين.

وأقيمت المراسم حول لوحة تحي ذكرى "الضحايا الأبرياء وعددهم 298 للحرب الأهلية".

وكان الصراع بين متمردين موالين لروسيا والجيش الأوكراني قد اندلع، ردا على الإطاحة بالرئيس الأوكراني الموالي لروسيا في عام 2014، قبل بضعة أشهر من إسقاط الطائرة "إم.اتش.17".