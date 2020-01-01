 وزراء الإعلام العرب يختارون دبي عاصمة للإعلام العربي لعام 2020 - بوابة الشروق
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وزراء الإعلام العرب يختارون دبي عاصمة للإعلام العربي لعام 2020

( د ب أ) 
نشر فى : الأربعاء 17 يوليه 2019 - 10:06 م | آخر تحديث : الأربعاء 17 يوليه 2019 - 10:06 م
قرر مجلس وزراء الاعلام العرب في ختام اجتماعات دورته الخمسين بالقاهرة اليوم الأربعاء برئاسة السعودية اختيار دبي عاصمة للإعلام العربي لعام 2020، وذلك تأكيدًا لمكانتها الإعلامية ولدور الإمارات العربية المتحدة كحاضنة للإعلام العربي والدولي.

وأعرب الدكتور سلطان الجابر وزير الدولة ورئيس المجلس الوطني للإعلام ورئيس وفد الامارات في الاجتماع عن شكره لمجلس وزراء الإعلام العرب والوزراء على الموافقة على مقترح دولة الإمارات بأن تكون مدينة دبي عاصمة الإعلام العربي لعام 2020، والذي تقدم به "المجلس الوطني للإعلام "بالتعاون مع مؤسسة "وطني الإمارات".

وقال الجابر ، في تصريحات للصحفيين في ختام الاجتماع، إن اختيار دبي عاصمة الإعلام العربي يأتي بالتزامن مع استضافة دبي لمعرض إكسبو 2020 دبي، الأمر الذي سيتيح لأكثر من 30 مليون شخص يزورون المعرض التعرف على الفعاليات التي تنوي تقديمها بمناسبة اختيار مدينة دبي عاصمة للإعلام العرب.

وأشار الجابر إلى أن دبي ذات بنية إعلامية متطورة وهي مهيأة لمثل هذه الفعاليات حيث تحتضن منذ خمس سنوات منتدى الإعلام العربي الذي يستضيف آلاف الإعلاميين العرب والأجانب، ويناقش التحديات والاستراتيجيات التي من شأنها النهوض بواقع قطاع الإعلامي في الوطن العربي، وكذلك جائزة الصحافة العربية، وملتقى رواد التواصل الاجتماعي، وغيرها من الأنشطة والفعاليات الإعلامية.

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