14 هزة أرضية تضرب العالم فى 15 يوما

ضربت الزلازل مناطق عدة فى العالم منذ مطلع الشهر الجارى وحتى يوم الأحد، حيث تعرض ما يزيد على نحو 10 دول لهزات أرضية وزلازل كان منها المدمر والخفيف والمتوسط، بدأت بالصين فى مطلع يوليو، ثم أمريكا واليابان، إيران، العراق، الكويت، روسيا، الفلبين، وانتهت باستراليا واندونيسيا يوم الأحد.

وتستعرض «الشروق» الزلازل التى هزت العالم خلال منتصف شهر يوليو الجارى.

أستراليا

ضرب زلزال عنيف يوم الأحد منتجع بوم الساحلى، غرب استراليا، بلغت قوته 6.6 درجة، وأظهرت لقطات مصورة وقوع بعض الأضرار الطفيفة فى بعض المناطق، بحسب وكالة رويترز.

إندونيسيا

ضرب زلزال عنيف للغاية جزيرة هيمالايا الاندونيسية، يوم الأحد، بلغت قوته 7.3 درجة على مقياس ريختر، وسط حالة من الذعر بين المواطنين، اثر الخسائر المادية الكبيرة التى أحدثها الزلزال.

القاهرة

فى منتصف ليل الجمعة شعر سكان القاهرة بهزة ارضية خفيفة بلغت قوتها 2.7 ريختر فى الساعة 23:45، فيما شهدت منطقة المقطم هزة ارضية ضعيفة، السبت الماضى بلغت قوتها 1.7 ريختر.

اليابان

السبت قالت هيئة المسح الجيولوجى الأمريكية، إن زلزالا قوته 6.1 درجة وقع شمال جزر أوكيناوا اليابانية يوم السبت، فيما لم ترد أنباء عن وقوع أضرار جراء الزلزال.

أمريكا

الجمعة الماضية ضرب زلزال بقوة 4.6 درجة مدينة ستيل بولاية واشنطن الأمريكية، فيما تم تسجيل هزة أرضية أخرى بقوة 3.5 درجة على مقياس ريختر على مقربة من مدينة مونرو بولاية واشنطن، بعدها بدقائق.

الفلبين

الجمعة الماضية قالت هيئة المسح الجيولوجى الأمريكية، إن زلزالا شدته 5.8 درجة ضرب شمال جزيرة مينداناو فى الفلبين تم تسجيله فى الساعة 20:42 بتوقيت جرينتش.

روسيا

فى الخميس الماضى أعلنت هيئة المسح الجيوفيزيائية التابعة لأكاديمية العلوم الروسية فى منطقة سخالين الروسية ان زلزالا بلغت قوته 5.0 درجات وقع بالقرب من جزر الكوريل الجنوبية، فى تمام الساعة 01.13 بالتوقيت المحلى.

إيران والكويت وجنوب العراق

فى 8 يوليو شعر سكان الكويت ومحافظات جنوب العراق بهزة أرضية، نتجت عن زلزال بقوة 5.6 درجة وقع على بعد 84 كيلومترًا شرقى مدينة الأهواز فى جنوب إيران.

كاليفورنيا

ضرب زلزال عدة مناطق فى ولاية كاليفورنيا فى 5 يوليو، بقوة بلغت 7.1 درجة بمقياس ريختر، وذلك فى الساعة 20:19 مساء بالتوقيت المحلى، حسبما قالت هيئة المسح الجيولوجى الأمريكية.

زلزال بالقاهرة

فى 5 يوليو رصدت الشبكة القومية للزلازل فى مصر هزة ارضية متوسطة الشدة شعر بها سكان القاهرة، بلغت قوتها 4.4 ريختر، على بعد 230 كيلو شمال حلوان و92 كم شمال رشيد، فى الساعة 4:30 بتوقيت القاهرة.

أمريكا

4 يوليو، قالت هيئة المسح الجيولوجى الأمريكية، إن زلزالا بلغت قوته 6.6 درجة ضرب جنوب ولاية كاليفورنيا، استمر لما يقرب 30 ثانية فقط.

فانكوفر الكندية

فى 4 يوليو تعرض شمال غرب جزيرة فانكوفر الكندية لزلزال شدته 6.5 درجة.

روسيا

فى 4 يوليو أعلنت هيئة المسح الجيوفيزيائية الروسية، أن زلزالا قويًا بلغت شدته 5.4 درجة وقع فى منطقة المحيط الهادئ قبالة الساحل الشرقى.

الصين

فى 4 يوليو الماضى أصيب ما لا يقل عن 9 أشخاص فى زلزال بلغت قوته 6.5 درجة على مقياس ريختر، وتم رصده على عمق 8 كيلومترات فى محافظة قونج.