تايوان ترصد 7 طائرات عسكرية و8 سفن صينية حول أراضيها

رصدت وزارة الدفاع التايوانية، سبع طائرات عسكرية وسبع سفن بحرية وسفينة رسمية واحدة تابعة للصين حول تايوان بين الساعة السادسة صباح أمس السبت والسادسة صباح اليوم الأحد.

وقالت وزارة الدفاع التايوانية، إن خمس طائرات عبرت الخط الفاصل في مضيق تايوان ودخلت منطقة تحديد الدفاع الجوي الشمالية والجنوبية الغربية للبلاد.

وردا على ذلك أرسلت تايوان طائرات وسفنا بحرية ونشرت أنظمة صواريخ ساحلية لمراقبة النشاط الصيني، حسب موقع تايوان نيوز اليوم الأحد.

وحتى الآن هذا الشهر، رصدت تايوان، طائرات عسكرية صينية 235 مرة وسفنا 148 مرة.

ومنذ سبتمبر 2020، كثفت الصين استخدامها لتكتيكات المنطقة الرمادية بزيادة عدد الطائرات العسكرية والسفن البحرية العاملة حول تايوان تدريجيا.

ويعرف مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (سي.إس.آي.إس) تكتيكات المنطقة الرمادية بأنها "جهد أو سلسلة من الجهود تتجاوز الردع الثابت وضمان تحقيق أهداف الأمن لدولة ما بدون اللجوء إلى الاستخدام المباشر والهائل للقوة".