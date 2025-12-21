إندونيسيا: ثوران جبل سيميرو في مقاطعة جاوة الشرقية 6 مرات اليوم

ثار جبل سيميرو، الذي دخل مرحلة نشطة بشكل كبير خلال السنوات القليلة الماضية ست مرات، صباح اليوم الأحد، حيث وصلت أعلى أعمدة الدخان إلى 1.2 كيلومتر فوق قمته في مقاطعة جاوة الشرقية الإندونيسية.

ويقع الجبل على حدود منطقتي لوماجانج ومالانج وهو حاليا في حالة تأهب من المستوى الثالث (الإنذار)، حسب وكالة أنتارا نيوز الإندونيسية اليوم الأحد.

وقال مسئول مركز مراقبة جبل سيميرو، ليسوانتو(اسم واحد) في منطقة لوماجانج: "حدثت الثورات في 21 ديسمبر، 2025، في الساعة الخامسة و46 دقيقة صباحا بالتوقيت المحلي، ومع ارتفاع عمود(من الدخان) إلى 1200 متر فوق القمة".

ويوصي مركز علم البراكين والتخفيف، من المخاطر الجيولوجية الجمهور بتجنب الأنشطة في القطاع الجنوبي الشرقي، في نطاق 13 كيلومترا من القمة.

يذكر أن إندونيسيا، التي تُعد دولة أرخبيلية، تقع في منطقة معرضة للبراكين تُعرف بـ"حلقة النار في المحيط الهادئ"؛ مما يجعل البلاد عرضة للبراكين والزلازل.