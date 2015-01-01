المحافظ يكرم أوائل الثانوية العامة والأزهرية على مستوى السويس

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كرّم اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، أوائل الثانوية العامة في شعبة العلمي "علوم ورياضة" وشعبة الأدبي وأوائل الثانوية الأزهرية، من أبناء السويس بمنحهم شهادات تقدير.

وذلك بحضور الدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ، وخالد سعداوي السكرتير العام المساعد للمحافظة، وسلمي الشاعر مدير التربية والتعليم ودكتور أحمد حمادي رئيس الإدارة المركزية لمنطقة السويس الأزهرية وقيادات مديرية التربية التعليم وأولياء أمور الطلبة المتفوقين.

وأكد المحافظ، أهمية مواصلة التفوق والتقدم في شتى التخصصات، مطالبا أولياء الأمور بالاستمرار في دعم أبناءهم لمواصلة التفوق والحصول على التقديرات العُليا؛ لخدمة مجتمعهم.

وجاء في المركز الأول لشعبة علمي علوم مريم خالد سيد البعيري بمجموع 407 درجات، وكريمة طارق عبد الله منصور الأول مكرر بمجموع 407 درجات، وحصلت ميريت برهام منير نبيه على 406.5 درجة، ومهيمين أحمد محمد عبد المقصود على مجموع 406.5 درجة، ورحمة صلاح عبد الفتاح حسين على مجموع 406.5 درجة، وماريا القمص جورجيوس زكريا نان على مجموع 406.5 درجة.

وفي شعبة علمي رياضة حصل محمد حمدي مصطفى رمضان على مجموع 405 درجات، ومحمود سيد محمد سيد على مجموع 404.5 درجة.

وفي الشعبة الأدبية حصلت ندا نادي دردير حسين على المركز الأول بمجموع 407 درجات، وحصلت روان علي عبد اللطيف إبراهيم علي بمجموع 405.5 درجة.

وفي الثانوية الأزهرية حصلت أسماء حسين عيد عواد على المركز الأول على الشعبة الأدبية بمجموع 576 درجة، وحصل عبد الله رضا أنور إبراهيم علي، على الثاني بمجموع 573 درجة.

أما الشعبة العلمية فقد حصلت هبة محمد فتحي السيد على مجموع 624 درجة، وعبد الرحمن غريب علي الصغير على مجموع 621 درجة، وحسن ناصر أحمد علي على مجموع 620 درجة.