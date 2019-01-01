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استنكر تيتو جارسيا، المدرب العام السابق للمنتخب الوطني، تصريحات هاني رمزي المدرب العام السابق للمنتخب الوطني، حول تفاصيل عمل الجهاز الفني.

وقال تيتو خلال مداخلة هاتفية على قناة صدى البلد: «لا أعرف سبب حديث هاني رمزي في الوقت الحالي، و لدينا مدير فني يدعى خافيير أجيري ويجب أن نتبعه وندعم قراراته واختياراته.

وأضاف جارسيا: «كان لدينا 11 شهرا لنناقش اختياراتنا رفقه بعض بحيث يتم الاتفاق على القائمة المختارة لكأس أمم إفريقيا».

في سياق آخر، أكد جارسيا، أن اتحاد الكرة هو المسئول عن أزمة عمرو وردة وليس الجهاز الفني.

وأوضح: «اللاعب لم يخطئ في المعسكر وبالتالي لا اؤيد استبعاده عن المنتخب»، متابعا: «تسريبات عمرو وردة كانت قديمة ولم تحدث خلال البطولة، ومسألة استبعاده ثم استدعائه مرة أخرى تخص اتحاد الكرة وليس الجهاز الفني.. منتخب مصر كان يحتاج اللاعب من الناحية الفنية لذلك قررنا ضمه ومشاركته بأمم إفريقيا».