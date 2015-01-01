تطعيم إلزامي ضد الحصبة بالمدارس عام 2020 في ألمانيا

قررت حكومة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن تجعل التطعيم ضد الحصبة إلزاميا في المدارس بالبلاد، وذلك اعتبارا من مارس عام 2020.

وذكرت قناة (فرانس 24) الإخبارية، اليوم الأربعاء، أن الحكومة الألمانية اعتمدت نصا مقدما من وزير الصحة الألماني ينس شبان حول جعل هذا التطعيم إلزاميا للأطفال في المدارس أو دور الحضانة أو رياض الأطفال، وذلك في إطار الاستجابة لتزايد هذا المرض.. موضحة أن التطعيم سيكون أيضا للمعلمين والمربين وكذلك لمراكز استقبال اللاجئين.

يذكر أنه تم تسجيل العام الماضي 350 ألف حالة مصابة بالحصبة في جميع أنحاء العالم أي أكثر من ضعف ما كان عليه في عام 2017.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد قالت، في وقت سابق، إن الحالات في جميع أنحاء العالم تضاعفت أربعة أضعاف في الربع الأول من عام 2019 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2018.

يشار إلى أن رابطة أطباء الأطفال الألمان قد دعت مؤخرا إلى الالتزام بتطعيم الأطفال ضد الحصبة وسبع أمراض أخرى: الحصبة الألمانية والدفتيريا وعدوى التيتانوس وشلل الأطفال والسعال الديكي والنكاف (عدوى فيروسية تصيب بشكل رئيسٍ الغددَ المنتجة للعاب) وجدري الماء.