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اختار عصام الحضري، الحارس الأسطوري لمنتخب مصر، أفضل تشكيل مثالي للاعبين الذين زاملهم في الملعب خلال مسيرته الذهبية.

وأشار الحضري خلال تصريحاته على قناة "إم بي سي مصر" أن التشكيل الذي سيختاره كان يستطيع الوصول إلى دور الـ8 في كأس العالم روسيا 2018، والتي ودعها الفراعنة من دور المجموعات بثلاث هزائم أمام الأوروجواي وروسيا والسعودية، تحت قيادة المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر.

ووقع اختيار الحضري في مركز حراسة المرمى، على محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر.

وجاءت اختياراته في مركز قلب الدفاع: أحمد فتحي – وائل جمعة – هاني سعيد – سيد معوض.

وفي خط الوسط : حسني عبدربه – محمد شوقي – أحمد حسن – محمد أبوتريكة – محمد صلاح.

الهجوم : عماد متعب