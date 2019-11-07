 إغلاق جزئي لشارع الهرم بسبب أعمال الخط الرابع من مترو الأنفاق - بوابة الشروق
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إغلاق جزئي لشارع الهرم بسبب أعمال الخط الرابع من مترو الأنفاق

شارع الهرم - أرشيفية
شارع الهرم - أرشيفية
مصطفى أمير
نشر في: الجمعة 17 يوليه 2020 - 2:01 ص | آخر تحديث: الجمعة 17 يوليه 2020 - 2:01 ص

أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة إغلاق شارع الهرم جزئيا في الاتجاهين بتقاطعه مع شارع المطبعه لمدة ٣ أيام ابتداء من صباح اليوم الجمعة وحتى الأحد المقبل، على أن تكون الأعمال من الساعة 12 صباحا وحتى الساعه الخامسة صباحا.

يأت ذلك في إطار سرعة الانتهاء من تنفيذ أعمال نقل المرافق التحتية الخاصة بالمشروع القومي لمترو الأنفاق الخط الرابع، بالتنسيق مع الشركة المنفذة بالبدء في نقل مرفق الغاز الطبيعي المتعارض مع مسار مشروع مترو الأنفاق دون تعطيل الحركة المرورية.

كما نسقت الإدارة العامة لمرور الجيزة مع الشركه المنفذة لوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرات المرورية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين، وتم تعيين الخدمات المرورية لتسيير حركة المرور.

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