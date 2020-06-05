 البرازيل تكسر حاجز المليوني إصابة بفيروس كورونا  - بوابة الشروق
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البرازيل تكسر حاجز المليوني إصابة بفيروس كورونا 

ريو دي جانيرو - (د ب أ)
نشر في: الجمعة 17 يوليه 2020 - 1:50 ص | آخر تحديث: الجمعة 17 يوليه 2020 - 1:50 ص

تجاوزت البرازيل يوم الخميس حاجز المليوني اصابة بفيروس كورونا المستجد مسجلة 2 مليون و 12 الفا و 151 حالة.

وتوفي ما مجموعه 76 الفا و688 شخصا بسبب المرض في البرازيل لتحتل الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية المركز الثاني من حيث عدد الإصابات والوفيات بعد الولايات المتحدة .

ويعتقد أن الأرقام الحقيقية أعلى بكثير بسبب عدم كفاية الفحوصات.

وقلل الرئيس جايير بولسونارو، الذي أصيب هو أيضا، من خطورة  الجائحة وشدد على ضرورة إبقاء الاقتصاد مفتوحا.

وتم تخفيف القيود التي فرضها المحافظون وعمد المدن مرة أخرى في العديد من الأماكن. وأعلن العمدة مارسيلو كريفيلا يوم الخميس أن ريو دي جانيرو ستعيد فتح مناطق الجذب السياحي وأماكن الرياضات الجماعية على الشواطئ ابتداء من اليوم الجمعة.

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