نائب يتقدم بطلب إحاطة حول انتشار مصحات إدمان غير مرخصة وغياب الرقابة عليها

تقدم النائب هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجه إلى كل من الدكتورة وزيرة الصحة والدكتور وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك بشأن انتشار مصحات الإدمان غير المرخصة في ظل غياب الرقابة عليها.

وقال حسين، في طلب الإحاطة، إن الفترة الأخيرة شهدت انتشار إعلانات عبر مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها من الوسائل بشأن مصحات الإدمان، وأدى ذلك إلى نتائج سلبية مثل انتحار المترددين عليها بعد فشلهم في التعافي من الإدمان.

وطالب بتشديد الرقابة على تلك المصحات التي تعالج الإدمان، ومنع أي مصحة تعمل بدون ترخيص نظرا لخطورة الآثار السلبية التي تنتج عن عدم قدرتها على علاج المترددين عليها.

وأضاف: بالإضافة إلى تشديد الرقابة، لابد من تسهيل إجراءات ترخيص تلك المصحات وزيادة حملات التوعية وزيادة مراكز مكافحة الإدمان والتأكيد على سرية بيانات المرضى، لتشجيع مرضى الإدمان على التواصل بتلك المراكز لتلقي العلاج في سرية تامة.

وتابع: بناء عليه، أتقدم بطلب الإحاطة الموجه لكل من وزيرة الصحة ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن انتشار إعلانات تلك المصحات غير المرخصة، والتي تجذب مرضى الإدمان اعتقادا منهم بأنها ستحافظ على سرية بياناتهم، مقارنة بمراكز الإدمان التابعة للحكومة، وهو الأمر الخاطئ الواجب توضيحه وكشف آثاره السلبية والخطيرة.