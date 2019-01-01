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أظهرت بيانات لجامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية ووكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم السبت، أنه تم حتى الآن إعطاء 52.7 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في المكسيك.

ويُقدر معدل التطعيم في المتوسط بالبلاد بنحو 500 ألف و387 جرعة في اليوم الواحد.

واستنادا إلى هذا المعدل، فإنه من المتوقع أن تستغرق المكسيك تسعة أشهر لتطعيم 75% من السكان بلقاح من جرعتين.

وبدأت المكسيك حملة التطعيم ضد كورونا قبل نحو 30 أسبوعا.

وبلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في المكسيك 64ر2 مليون إصابة، وتم تسجيل 236 ألفا و15 حالة وفاة.

وسجلت المكسيك أول إصابة بالفيروس قبل عام و 20 أسبوعا.

ويشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات، تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.