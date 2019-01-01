 الأهلي يعلن سلبية مسحة رباعي المنتخب الأولمبي - بوابة الشروق
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الأهلي يعلن سلبية مسحة رباعي المنتخب الأولمبي

عمرو فهمي
نشر في: السبت 17 يوليه 2021 - 6:30 م | آخر تحديث: السبت 17 يوليه 2021 - 6:30 م

أعلن أحمد أبو عبلة، طبيب النادي الأهلي، سلبية مسحة كورونا لرباعي الفريق الذين سيسافروا إلى طوكيو عقب خوض نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويلعب الأهلي اليوم السبت، مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام كايزر تشيفز الجنوب أفريقي على ستاد محمد الخامس بالمغرب.

وقرر شوقفي غريب،ـ المدير الفني للمنتخب الأولمبي ضم رباعي الأهلي: «محمد الشناوي وأكرم توفيق وصلاح محسن وطاهر محمد طاهر».

وأجرى رباعي الأهلي الأولمبي مسحة إضافية أمس الجمعة، بمقر إقامة بعثة الفريق في الدار البيضاء قبل السفر للمشاركة في أولمبياد طوكيو مع المنتخب الأولمبي.


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