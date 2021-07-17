 فرق الإنقاذ تواصل البحث عن مفقودين في قريبة ألمانية - بوابة الشروق
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فرق الإنقاذ تواصل البحث عن مفقودين في قريبة ألمانية

د ب أ
نشر في: السبت 17 يوليه 2021 - 1:10 م | آخر تحديث: السبت 17 يوليه 2021 - 1:10 م

تواصل فرق الإنقاذ البحث عن مزيد من المفقودين في قرية إرفتشتات-بليسم بغرب ألمانيا، في ظل كارثة الفيضانات التي تشهدها المنطقة.

وقال متحدث باسم المنطقة في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ" صباح اليوم السبت، إنه لم يتم العثور على جثث بعد، لكن الوضع لا يزال محفوفا بالمخاطر، مضيفا أنه لا يوجد حتى الآن أرقام موثوقة متاحة بشأن عدد الأشخاص الذين ما زالوا مفقودين.

وانهارت ثلاثة مبان سكنية، على الأقل، وجزء من قلعة تاريخية في المنطقة.

ومن المنتظر أن يزور الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير مدينة إرفتشتات برفقة رئيس حكومة ولاية شمال الراين-ويستفاليا، أرمين لاشيت، ظهر اليوم.

وقال المتحدث باسم المنطقة إن مستويات المياه انخفضت في أجزاء أخرى من المنطقة.

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