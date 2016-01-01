رئيس أركان الجيش العراقي: بقايا الإرهاب أصبحت ضعيفة وغير قادرة على المواجهة

أكد رئيس أركان الجيش العراقي الفريق أول ركن عبد الأمير يار الله، اليوم الأحد، أن بقايا الإرهاب أصبحت ضعيفة وغير قادرة على المواجهة.

وشدد "يارالله" - في تصريحات لدى وصوله إلى مقر قيادة عمليات صلاح الدين للاطلاع على آخر العمليات الاستباقية لملاحقة بقايا الإرهابيين، أوردتها وكالة الأنباء العراقية (واع) اليوم - على الاستمرار والضغط لما تبقى من فلول داعش الإرهابي".

واجتمع "يارالله" خلال الزيارة بالقيادات العسكرية في قيادة عمليات صلاح الدين، حيث أشاد بمستوى الإنجازات الأمنية التي تحققت في صلاح الدين، مؤكدا على ضرورة الاستمرار في تنفيذ العمليات على الأوكار المتبقية والمختبئة في مناطق السلاسل الجبلية والوديان".

من جهة أخرى، أعلنت القوات الأمنية العراقية، اليوم الأحد، مقتل إرهابي كان يرتدي حزاما ناسفا في كمين بقضاء الطارمية شمالي العاصمة بغداد.

وذكرت خلية الإعلام الأمني العراقي - في بيان أوردته وكالة (واع)، أنه في عملية نوعية استندت إلى معلومات استخبارية دقيقة، تمكنت قوة مشتركة ضمن قيادة عمليات بغداد، من قتل أحد الإرهابيين والذي كان يرتدي حزاماً ناسفاً في منطقة البو حمد شهاب في قضاء الطارمية شمالي العاصمة بغداد.

وأضاف البيان أن عملية قتل الإرهابي جاءت بعد نصب كمين محكم له وتتبع لحركته فجر اليوم، مؤكدا أن القوات الأمنية مستمرة في ملاحقة الإرهابيين أينما كانوا للقصاص العادل منهم.