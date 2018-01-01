الزراعة تصدر توصيات للتعامل مع موجة الطقس الحارة التي تشهدها البلاد

وجه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بإصدار التوصيات والإرشادات للتعامل مع موجة الطقس الحارة، وذلك بصفة مستمرة لتوعية المزارعين حول كيفية التعامل مع الظروف الجوية المتقلبة.

واجتمعت لجنة متابعة التقلبات المناخية برئاسة د. محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية وأصدرت تقريرها عن الفترة من 17 – 30 يوليو 2022.

وأكد البيان، أنه اعتبارا من اليوم الأحد 17 / 7 / 2022 متوقع بداية تدريجية لموجة طويلة شديدة الحرارة خلال هذه الفترة وتتجاوز الحرارة الــ40 °م في معظم المناطق تقريبا.

كما أن هذه الفترة هي تقريبا أهم فترة في السنة بخصوص درجات الحرارة بالتحديد وهي فترة شهر أبيب 1738 (8 يوليو – 7 أغسطس 2022) ويميز هذا الشهر بالآتي:

• يعتبر هذا الشهر من اشد شهور السنة حرارة حيث تبلغ درجات الحرارة أقصى شدتها.

• محاصيل الخضر: تستمر درجة الحرارة في الارتفاع مما يسمح بسرعة النمو للحاصلات وكذلك انتشار الحشائش والآفات.

• المحاصيل الصيفية: تزيد حاجة الحاصلات الصيفية إلى الري المتقارب وقد تهب رياح ساخنة فتسبب بعض الضرر لمحصول القطن بسقوط بعض اللوز والوسواس ويصاب كذلك الأرز المتأخر ببعض الضرر ويتأثر كذلك تحجيم ثمار الزيتون وقد تصاب ثمار المانجو بلسعات الشمس وثمار الرمان بظاهرة التشقق والتنحيس.

- أهم الرسائل الزراعية الهامة:

رسالة 1: لعلاج التنفيل (تساقط الزهر والعقد الصغير) في الخيار والطماطم والباذنجان الرش صباحا بمحفزات النمو والأحماض الأمينية الحرة ووقف الأزوت وتكثيف اضافة نترات البوتاسيوم.

رسالة 2: إجراء رشة بالزيوت المعدنية الصيفية أو الصابون البوتاسي على أشجار الفاكهة ضد الحشرات القشرية والبق الدقيقي.

رسالة 3: محصولا الذرة والقطن: يتم إضافة سلفات بوتاسيوم بمعدل 10-12 كجم بالتبادل مع سلفات ماغنسيوم بمعدل 6-8 كيلو / فدان مع مياة الري في برميل على وش الميه ولمدة 2 رية متتالية.

رسالة 4: فحص الإصابة بدودة براعم الزيتون (فراشة الياسمين) على البراعم الجديدة لدورة النمو الربيعية على الزيتون.

رسالة 5: الريحان والبردقوش والعتر: للوقاية من أمراض أعفان التاج (مكان القرط) بعد الحش يتم الرش الوقائي مباشرة بالكبريت الميكروني 70% بمعدل250 جم / 100 لتر ماء بعد الحش بأسبوع على الاكثر الرش بمبيد ريزو ان (480 SL) بمعدل 4 جم/ لتر ماء.

رسالة 6: فحص نخيل التمر وإجراء الرشات الضرورية ضد دودة البلح الصغرى.

رسالة 7: إجراء الرشات الوقائية ضد البياض الزغبي على الريحان (أكسي كلورو النحاس مع مانكوزيب).

رسالة 8: فحص كل زراعات الذرة للتأكد من عدم إصابتها "بدودة الحشد" نظرا لتهيئ الظروف المناخية لبداية جيل الربيع من هذه الحشرات على زراعات الذرة والقصب بالتحديد وكذلك الذرة الرفيعة.

رسالة 9: فحص كل زراعات الذرة للتأكد من عدم إصابتها بحشرات المن "الندوة العسلية" وخاصة الذرة الرفيعة، وفي حالة وجود إصابات (في الأعمار الصغيرة للذرة) يتم الرش (لمبادا 5% مع اسيتامبريد 70% أو ثيا ميثوكسام أو ميثوميل 90%.

رسالة 10: مكافحة دودة ثمار القرعيات (خاصة الكوسة) باستخدام مبيد البروكليم مع لبمادا 5% أو مع دورسبان.

رسالة 11: في ظل التأثير على تحجيم الثمار فلابد من دعم هذه العملية (المانجو – التين – الرمان – الزيتون – البلح – الكمثرى).

من خلال الخطوات التالية بالترتيب:

زيادة معدلات التسميد بها لنصل إلى 10 لترات في الأسبوع للفدان بالمركبات التالية:

• أولا: تكثيف الرش والأحماض الأمينية التي تحتوي على فولفيك و أمينو برولين أو هيدروكسي برولين بمعدل 1.5 كيلو جرام للفدان + الماغنسيوم (1كجم للفدان).

• ثانيا: سحب (حقن) نترات بوتاسيوم مع سلفات ماغنسيوم بمعدل 3-4 كيلو / فدان لأي منهما مع الري ولمدة 2 رية متتالية.

• ثالثا: استخدام سترات البوتاسيوم بمعدل 10 -15 جم للتر رشا، ويتم تكرار هذه الرشة لمدة رشتين، ويمكن الخلط مع مركب سيتوكينين 4% بمعدل من 35- 40 سم لكل 600 لتر ماء، وفي الرمان يمكن استخدام الجبرليك بتركيز 100- 150 جزء في المليون، كما يؤدي إلى تقليل نسبة التشقق في ثمار الرمان وزيادة معنوية في معدل وزن الثمار ومعدل حجمها ومعدل سمك القشرة والنسبة المئوية لرطوبة القشرة، ورش الأشجار بنترات البوتاسيوم KNO3بتركيز 1% يؤدي إلى انخفاض نسبة تشقق الثمار وزيادة معدل الحاصل الكلي للثمار بصورة فعالة.

• رسالة 12: بساتين المانجو: الاهتمام الزائد بمركبات عالٍ الماغنسيوم والمنجنيز وطبعا الكالسيوم في صورة "الفوسفيت"؛ وذلك لالتئام الجروح الناتجة عن تشقق الثمار بسبب لسعة الشمس.

• رسالة 13: رش الثمار (فقط) (المانجو – الرمان) بمحلول مخفف من الجير المطفي بمعدل 20جم/ لتر (2%) وخاصة للثمار المتواجدة في جانب الشجرة القبلي والشرقي والغربي (المعرضة للشمس) ويمكن الرش بمحلول "بيورشات" المتكون من كربونات الكالسيوم.