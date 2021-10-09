الحسينى : بطولة العالم للسلاح تشهد منافسات شرسة وهدف الفراعنة المنافسة على اللقب

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أكد عبد المنعم الحسينى رئيس الاتحاد المصرى للسلاح ونائب رئيس الاتحاد الدولى للعبة ان بطولة العالم المقامة حالياً بالقاهرة قوية للغاية وتشهد تنافس شديد مع الادوار الاولي وقدم فراعنة السلاح أداء مميز.

ووضح مدى الإصرار على اللاعبين لمواصلة الانتصارات وحصد أكثر من ميدالية خلال البطولة التى تحتضنها القاهرة تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولى رئيس الوزراء وبدعم كبير من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة .

وأضاف الحسينى ان افتتاح البطولة سيقام غدا في تمام الساعة الخامسة مساء بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واليوناني إيمانويل كاتسياداكيس رئيس الاتحاد الدولي للسلاح، والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية بالاضافة لاعضاء مجلس إدارة الاتحاد وعدد من رموز الرياضة المصرية والقارة الافريقية وعقد الاتحاد الدولي للسلاح برئاسة اليوناني إيمانويل كاتسياداكيس وبحضور نائب الرئيس عبد المنعم الحسيني رئيس الإتحاد المصري للعبة وممثلي الاتحادات القارية المختلفة اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي بقاعة الاجتماعات بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي.

واقيم اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للسلاح لأول مرة في مصر، بحضور 20 عضوا من أعضاء الاتحاد الدولي الذين اشادوا في بداية الاجتماع بتنظيم مصر لبطولة العالم للسلاح وبحسن الاستقبال في حضور عبدالمنعم الحسيني رئيس الاتحاد المصري للسلاح.

وجاء الاجتماع لبحث القرارات المتعلقة بمكان وتاريخ الأحداث والبطولات الدولية القادمة، وذلك على هامش منافسات بطولة العالم للسلاح للكبار التى تستضيفها مصر بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي خلال الفترة من 15 يوليو حتى 23 من نفس الشهر تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

جدير بالذكر ان البطولة تشهد مشاركة نحو 2000 فرد منهم 1060 لاعب ولاعبة بجانب الوفود المرافقة، من 105 دولة