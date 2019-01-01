تركيا تعلن تحييد قيادي من حزب العمال الكردستاني شمالي العراق

تمكنت الاستخبارات التركية من تحييد قيادي في تنظيم حزب العمال الكردستاني شمالي العراق.



ونقلت وكالة "الأناضول" التركية اليوم الأحد، عن مصادر أمنية القول إن الاستخبارات التركية تتبعت القيادي عزالدين إنان الملقب حركيا بـ"درسيم ملاطية" في منطقة دهوك-غارا شمالي العراق.



وأضافت أن الاستخبارات التركية نفذت عملية أمنية خلال اجتماع "إنان" مع مجموعة من مسلحي التنظيم بالمنطقة، وتمكنت من تحييده مع عدد آخر.



وتشن تركيا بصورة متكررة عمليات تستهدف عناصر حزب العمال الكردستاني على الأراضي العراقية، وتقول إن مسلحي التنظيم يتخذون من المناطق الجبلية شمالي العراق معقلا لهم وينشطون في العديد من المدن والمناطق والأودية ويشنون منها هجمات على الداخل التركي.



وتجدر الإشارة إلى أن "حزب العمال الكردستاني" مصنف منظمة إرهابية في كل من تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.



ووفقا للبيانات التركية فإن المنظمة قتلت حوالي 40 ألف شخص خلال أنشطتها الانفصالية المستمرة منذ أكثر من 30 عاما.