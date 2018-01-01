بدلاء الإسماعيلي يتعادلون إيجابيًا مع سيمبا التنزاني

تعادل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي مع سيمبا التنزاني بهدف لكل فريق، خلال المباراة الودية التي جمعتهما مساء اليوم باستاد الإسماعيلية، ضمن برنامج الإعداد للقاء بيراميدز، الأحد المقبل، في إطار الجولة السادسة والعشرين من عمر منافسات الدوري المحلي.



هدف الإسماعيلي الوحيد سجله الإيفواري جان موريل بوي.

الودية أقيمت على ثلاثة أشواط، حيث حرص حمزة الجمل المدير الفني للدراويش على منح الفرصة لمعظم اللاعبين من أجل تجهيزهم تحسبًا للاستعانة بخدماتهم خلال اللقاءات المقبلة وحسب الحاجة الفنية.

بدأ الإسماعيلي اللقاء بتشكيل ضم كلًا من محمد فوزي حارس مرمى، عمرو الحلواني، محمود البدري، محمد عادل، محمد مخلوف في الدفاع، محمود عبدالعاطي دونجا، محمد بن خماسة، محمد عبدالسميع، وجيه عبدالحكيم في الوسط، حازم مرسي، مروان حمدي في الهجوم.

وفي الشوط الثاني، شارك الثلاثي أحمد أيمن والإيفواري جان موريل ومدحت فقوسة، بينما شارك في الشوط الثالث الثنائي محمود عبدالله وخالد النبريصي.