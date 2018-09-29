قصف الجيش الأوكراني، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، مختلف مدن إقليم "دونيتسك" شرقي أوكرانيا بعشرات القذائف.. بينما دمرت القوات الروسية مستودعا لصواريخ مضادة للسفن من طراز "Harpoon" في مدينة أوديسا الأوكرانية.

أعلنت قيادة قوات إقليم دونيتسك أن الجيش الأوكراني قصف خلال الـ 24 ساعة الأخيرة مختلف المدن في الإقليم بعشرات القذائف من مختلف صنوف الأسلحة.

وذكرت القيادة- في بيان، بحسب وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية اليوم /الأحد/: "إن الفصائل الأوكرانية استهدفت صباح اليوم المركز السكني "دولوميتنويه" بـ 15 قذيفة مدفعية من عيار 155 مم"، مشيرة إلى أن الجيش الأوكراني أطلق في البداية 10 قذائف مدفعية من عيار 155 مم، مستهدفا منطقة "بانتيليمونوفكا" في جمهورية دونيتسك الشعبية، وبعد ذلك بنصف ساعة أطلق 5 قذائف أخرى من نفس العيار على نفس الموقع السكني.

وأضافت أن القوات الأوكرانية أطلقت أيضا 10 قذائف هاون من عيار 122مم على "ياسينوفاتويا" ومن ثم 5 قذائف صاروخية من راجمة "جراد" و5 قذائف هاون من عيار 120 مم".

وتقع "ياسينوفاتايا" على بعد حوالي 25 كيلومترا شمال دونيتسك، وكانت تضم أكبر محطة سكة حديد في الاتحاد السوفيتي السابق.

على صعيد متصل.. أعلنت قيادة قوات إقليم دونيتسك، اليوم، أن القوات المتحالفة لإقليمي دونيتسك ولوجانسك، تمكنت من تحرير 253 مركزا سكنيا في دونباس من القوات الأوكرانية.

وأضافت القيادة أن قوات دونيتسك ولوجانسك المتحالفة، تمكنت بدعم ناري من الجيش الروسي، من تحرير 253 مركزا سكنيا في دونباس، بما في ذلك نوفايا كامينكا وستريابوفكا.

وأشارت إلى أن قوات دونباس تمكنت من تحرير فولنوفخا، وهي مركز منطقة استراتيجية في جنوب دونيتسك، وكذلك تحرير مدينة ماريوبول، وهي من أكبر المدن على شاطئ بحر آزوف، وكذلك سفياتوجورسك.

وقال رئيس إقليم دونيتسك دينيس بوشلين، في وقت سابق، إن قوات جمهوريته دخلت أطراف سوليدار، وفرضت تطويقا عملياتيا على بلدة سيفرسك، وهي تعتزم تطوير الهجوم ليشمل وليصل إلى أرتيموفسك.

من جهتها.. أعلنت قيادة قوات لوجانسك أن الجيش الأوكراني استهدف بلدة "التشيفسكا" بقذائف راجمات "HIMARS"، ما أسفر عن مقتل اثنين من المدنيين.

بدورها.. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنه منذ بداية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا تم تدمير 257 طائرة مقاتلة، و140 مروحية، و1558 طائراة مسيرة.

وذكرت الوزارة- في بيان، أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، اليوم- أنه تم أيضا تدمير 355 منظومة مضادة للطائرات، و4084 دبابة ومدرعة، و747 راجمة صواريخ، و3151 مدفع هاون، و4379 من المركبات العسكرية الخاصة.

في السياق.. أعلنت الوزارة الروسية، اليوم، أن قواتها دمرت مستودعا لصواريخ مضادة للسفن من طراز "Harpoon" في أوديسا كانت قد تسلمتها أوكرانيا من دول حلف شمال الأطلسي "الناتو".

وقال المتحدث باسم الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف- في بيان، اليوم- إن القوات الروسية دمرت بأسلحة برية عالية الدقة في منطقة كراسنو أرمييسك بدونيتسك، منصة إطلاق ومركبة تحميل لراجمة صواريخ من طراز "HIMARS" أمريكية الصنع.

وأضاف أن ضربات عالية الدقة شنتها القوات الجوية الروسية على نقطة الانتشار المؤقتة للواء الآلي 92 في منطقة خاركوف، أدت إلى مقتل ما يصل إلى 200 فرد، بالإضافة إلى تدمير أكثر من 10 مدرعات.

ولفت إلى أنه نتيجة لاستهداف نقطة تمركز إحدى كتائب لواء المشاة الآلي 60 في مقاطعة زابوروجيه، تم القضاء على ما يصل إلى 65 من المسلحين القوميين، وتدمير 10 قطع من المركبات الخاصة.

وأشار إلى أن المقاتلات الروسية أسقطت مروحية أوكرانية من طراز "مي-17" في الجو فوق دونيتسك، بينما دمرت الدفاعات الجوية الروسية طائرة من طراز "سو-25" وطائرة بدون طيار في خاركوف، كما اعترضت صاروخا باليستيا من طراز "توتشكا-أو"، و8 قذائف من راجمات صواريخ "أوراغان" و"HIMARS".