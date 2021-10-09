منتخب ناشئات السلة يهزم نيوزيلندا ويحتل المركز الـ 11 في كأس العالم

نجح منتخب مصر للناشئات تحت 17 عام من الفوز بالمركز الحادي عشر في بطولة كأس العالم لكرة السلة تحت 17 عام المقامة بالمجر.

وتمكن المنتخب المصري من الفوز على منتخب نيوزيلندا في المباراة التي أقيمت بينهما عصر اليوم الأحد بنتيجة 69/47 ليحقق الجهاز الفني بقيادة عماد محمود والفريق أفضل مركز في تاريخ مشاركات المنتخبات المصرية ببطولة كأس العالم تحت 17 عام للناشئات.

وسيطرت لاعبات المنتخب المصري على المباراة بالكامل حيث انتهت الأشواط الأربعة للقاء كالتالي 22/8، 36/14، 49/32، 69/47.

ويعد الفوز على منتخب نيوزيلندا هو ثالث فوز لمنتخب مصر للناشئات في بطولة كأس العالم بعد أن فاز في دور المجموعات على منتخب كوريا الجنوبية بنتيجة 75/73 ثم المكسيك 67/57 في لقاء تحديد المراكز من التاسع إلى السادس عشر ثم الفوز على نيوزيلندا.

ويضم الجهاز الفني لمنتخب مصر عماد محمود المدير الفني، هاني حسن المدرب العام، خالد جبر ونهال سعد مدربين، آلاء خالد إداري، أسماء سيد علاج طبيعي، محمد جابر محلل أداء، محمود فرج مدرب أحمال.

وتضم قائمة المنتخب فى البطولة كلاً من جنى الألفي، جودي وائل، سارة أسامة، عائشة سالم، هنا عبد العال، سلمى خضر، فريدة طارق، جنى طارق سعيد، كنزي خورشيد، كنزي عصام، مايا سيد، جنى سيد.