بريطانيا: روسيا تعزز مواقعها الدفاعية في المناطق المحتلة جنوبي أوكرانيا

أفاد تقييم استخباراتي لوزارة الدفاع البريطانية، بشأن التطورات في أوكرانيا، اليوم الأحد، بأن روسيا تعمل على تعزيز مواقعها الدفاعية في المناطق التي تحتلها في جنوب أوكرانيا.



وأشار التقييم إلى أن هذا يشمل تحريكا للأفراد والمعدات بين ماريوبول وزابوريزهيا، وفي خيرسون.



وذكر التقييم، المنشور على موقع تويتر، أن القوات الأوكرانية تمارس ضغوطا على خط الدفاع الروسي في خيرسون أوبلاست منذ أكثر من شهر، فضلا عن تحذير الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مؤخرا من عمليات هجومية وشيكة لإجبار روسيا على الخروج من المناطق التي تحتلها حاليا.



ورجح التقييم أن تكون التحركات الدفاعية الروسية استعدادا لهجمات أوكرانية متوقعة.



ومنذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير، تنشر وزارة الدفاع البريطانية تحديثات استخباراتية حول تطورات الأوضاع.



وتتهم موسكو، من جانبها، لندن بشن حملة تضليل ممنهجة ضدها.