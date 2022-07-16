أكد الإسباني روبرتو جارسيا باروندو مدرب منتخب مصر لكرة اليد أنه سعيد بالفوز الذي حققه الفريق على تونس 29-27 في نصف نهائي أمم إفريقيا المقامة في مصر والتأهل للنهائي الذي يقام في صالة الدكتور حسن مصطفى يوم الاثنين المقبل .

وقال باروندو في المؤتمر الصحفي للقاء: "في البداية أهنيء اللاعبين والجهاز الفني والجماهير بالفوز على تونس والتأهل لنهائي كأس أمم إفريقيا بعد مباراة قوية وقتالية".

وأضاف: "بدأنا اللقاء بشكل جيد وكانت هناك فرص أضعناها تسببت في تقارب النتيجة لكن انهينا الشوط الأول متقدمين وفي الشوط الثاني لعبنا بشكل أفضل وكنا متقدمين بفارق ٥ أهداف لكن أضعنا بعض الفرص وتقاربت النتيجة لكن في النهاية تأهلنا للنهائي ويفصلنا 60 دقيقة على اللقب".

وتابع: "توجت بلقب امم افريقيا مع مصر في بطولة تونس ٢٠٢٠ لكن هي تاريخ ومن الماضي والان لدينا فرصة لإضافة لقب جديد في مصر ووسط الجماهير المصرية لذلك سنقدم أقصى جهد لتتويج باللقب وإسعاد الجماهير".

وواصل: "مباراة الرأس الأخضر مثل أي مباراة وكونها في النهائي يعطيها اهمية كبيرة لذلك سنستعد بشكل جيد وسنحاول التركيز في هذا اللقاء الذي سيكون أمام منافس وصل للنهائي للمرة الأولى ويلعب بأريحية كبيرة وسيكون منافس صعب وسيقدمون مباراة كبيرة ".