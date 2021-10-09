 رئيس هيئة الانتخابات بتونس يؤكد الالتزام بالحياد خلال الاستفتاء على الدستور - بوابة الشروق
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رئيس هيئة الانتخابات بتونس يؤكد الالتزام بالحياد خلال الاستفتاء على الدستور

تونس - أ ش أ
نشر في: الأحد 17 يوليه 2022 - 6:39 م | آخر تحديث: الأحد 17 يوليه 2022 - 6:39 م

أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس فاروق بو عسكر، الالتزام بالحياد خلال الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد المقرر له 25 يوليو الجاري.

جاء ذلك خلال زيارة بو عسكر، اليوم الأحد لمقر الهيئة الفرعية للانتخابات بمدن سوسة والقيروان والمنستير والذي واكب خلالها عملية تشكيل رؤساء مراكز ومكاتب الاقتراع وأعضاء المكاتب استعدادًا للاستفتاء.

وعاين رئيس الهيئة، خلال جولته، عملية تجهيز المواد الانتخابية والاستعدادات الجارية لتوزيعها على مراكز الاقتراع.

جدير بالذكر أن الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد سيجرى داخل تونس في 25 يوليو الجاري، على أن يجرى أيام 23 و24 و25 من نفس الشهر للتونسيين المقيمين بالخارج.

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