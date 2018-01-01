 وزير الخارجية يلتقي السكرتير المؤقت لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ - بوابة الشروق
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وزير الخارجية يلتقي السكرتير المؤقت لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ


نشر في: الأحد 17 يوليه 2022 - 9:20 م | آخر تحديث: الأحد 17 يوليه 2022 - 9:20 م

التقى، اليوم الأحد، وزير الخارجية سامح شكري، الرئيس المعين للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، السكرتير التنفيذي المؤقت لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ "إبراهيم تياو"، وذلك قبيل المشاركة غداً في حوار بيترسبرج للمناخ بمدينة برلين.

وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شكري قدم التهنئة للسكرتير التنفيذي المؤقت على توليه هذه المهمة، معرباً عن التطلع لمواصلة التنسيق والتشاور مع السكرتارية التنفيذية للاتفاقية الإطارية مع اقتراب موعد انعقاد الدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، التي تستضيفها وتترأسها مصر في نوفمبر المقبل بشرم الشيخ.

كما استعرض وزير الخارجية التحضيرات الجارية للدورة 27 لمؤتمر الأطراف، مبرزاً العمل على ضمان مشاركة واسعة رفيعة المستوى من قبل كافة الدول، فضلاً عن المنظمات الدولية والإقليمية ومختلف الأطراف المعنية بعمل المناخ الدولي، وذلك بهدف خروج المؤتمر بالنتائج المنشودة على صعيد تعزيز عمل المناخ الدولي على كل الأصعدة.

 

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