قال الإعلامي عمرو أديب، إنه لا يوجد فهم للزيادة الأخيرة في الأسعار التي شهدتها أغلب السلع، لكن هناك تعايشا معها.

وأضاف خلال برنامجه «الحكاية» عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الأحد، أنّ السبب الرئيسي لارتفاع الأسعار كان زيادة سعر الدولار، في حين لا يعرف سبب ارتفاعها (في ظل ثبات سعر الدولار).

وتابع: «بقالنا فترة كده.. عندنا إحساس إن إحنا رضينا بالأسعار والأسعار مرضيتش بينا»، مشيرا إلى أن الارتفاع في الأسعار طال مختلف السلع.

ولفت إلى أن الأمر لا يقتصر على ارتفاع الأسعار وحسب، لكن هناك ملاحظات على درجة جودة السلع في حد ذاتها، مشيرا أيضا إلى شكاوى في المطاعم من قِبل مرتاديها، من أنّ ما يحصلون عليه من وجبات لا يضاهي ما يتم دفعه.





