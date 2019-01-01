روسيا تحمل أوكرانيا أمريكا وبريطانيا مسئولية هجوم القرم

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اتهمت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الاثنين، أوكرانيا بشن هجوم على الجسر الذي يربط بين روسيا وشبه جزيرة القرم، بمشاركة من بريطانيا والولايات المتحدة.

وكتبت زاخاروفا، في قناتها على تطبيق "تلجرام": "هجوم اليوم على جسر القرم نفذه نظام كييف هذا النظام يعتبر إرهابياً ولديه كل دلائل المجموعة الإجرامية الدولية المنظمة"، وفقا لوكالة رويترز.

وأضافت أن القرارات تتخذ من قبل المسئولين والعسكريين الأوكرانيين بمشاركة مباشرة من أجهزة استخبارات أمريكية وبريطانية، وسياسيين أيضا.

وأعلنت وزارة النقل الروسية، اليوم الاثنين، تضرر الطريق الممتد على جسر القرم من ناحية شبه جزيرة القرم.

وقالت وزارة النقل الروسية، في بيان عبر حسابها على تطبيق "تلجرام": "هناك أضرار لحقت بالطريق الممتد على جسر القرم من ناحية شبه جزيرة القرم".

ونفت الوزارة ما أُثير من معلومات على وسائل الإعلام بشأن تضرر أعمدة الجسر.

وكان رئيس جمهورية القرم سيرجي أكسيونوف، قد أعلن فجر اليوم الاثنين أن حركة المرور على جسر القرم قد توقفت بسبب حادث طارئ دون تحديد طبيعته، فيما أفادت تقارير رسمية لاحقا بمقتل شخصين جراء الحادث.