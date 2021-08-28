بريطانيا تفرض عقوبات على وزيري الثقافة والتعليم الروسيين

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أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الاثنين، أنها أضافت لقائمة العقوبات على الشخصيات الروسية، 14 اسما جديدا يشمل وزيرة الثقافة الروسية أولجا ليوبيموفا ووزير التعليم سيرجي كرافتسوف بموجب العقوبات المفروضة على روسيا.

وذكرت بريطانيا أنها فرضت عقوبات على ليوبيموفا لتقديمها دعماً لسياسات وأعمال ترويجية "تزعزع استقرار أوكرانيا أو تهدد وحدة أراضيها"، بحسب وكالة رويترز.

كما فرضت بريطانيا عقوبات على آخرين، من بينهم كرافتسوف، لمشاركتهم فيما تصفه بأنه "برنامج (الحكومة الروسية) لترحيل الأطفال الأوكرانيين قسريا وإعادة تعليمهم".

ومنذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، التي بدأها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في فبراير 2022، فرضت الدول الغربية حزم من العقوبات المختلفة على روسيا شملت عقوبات اقتصادية وعقوبات على الشخصيات العامة والحكومية ورجال الأعمال الروس.