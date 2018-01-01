تراجع أسعار النفط بعد استئناف الإمدادات من ليبيا وبيانات الناتج المحلي الصيني المخيبة للآمال

تراجعت أسعار النفط في تعاملات اليوم الاثنين للجلسة الثانية على التوالي مع استئناف الإنتاج من حقل نفط رئيسي في ليبيا كان قد توقف عن العمل في الأسبوع الماضي بسبب الاحتجاجات، إلى جانب بيانات إجمالي الناتج المحلي للصين التي جاءت مخيبة للآمال.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن خام برنت القياسي للنفط العالمي جرى تداوله بأقل من 79 دولار للبرميل اليوم بعد تراجعه يوم الجمعة بنسبة 1.8%، مشيرة إلى استئناف الإنتاج في حقل الشرارة أحد أكبر حقول النفط في ليبيا بعد انسحاب المحتجين منه. كان الحقل ينتج في الأسبوع الماضي قبل الاضطرابات ما بين 250 و260 ألف برميل يوميا.

في الوقت نفسه، أعلنت الصين نمو الاقتصاد الصيني خلال الربع الثاني من العام الحالي بأقل من التوقعات.

وأعلن مكتب الإحصاء الوطني الصيني اليوم الاثنين، نمو إجمالي الناتج المحلي للصين بمعدل 5.5% سنويا خلال النصف الأول من العام الحالي.

وأظهرت البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء أن قيمة إجمالي الناتج المحلي لثاني أكبر اقتصاد في العالم بلغت خلال النصف الأول من العام الحالي 59.3 تريليون يوان (8.3 تريليون دولار).

في الوقت نفسه، سجل اقتصاد الصين نموا خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 6.3% سنويا.

ورغم ذلك زادت واردات الصين أكبر دولة مستوردة للنفط في العالم، خلال الشهر الماضي بنسبة 14% سنويا.

وتراجع سعر خام برنت اليوم بنسبة 1.2% إلى 78.90 دولار للبرميل تسليم سبتمبر المقبل، في حين تراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي بنسبة 1.3% إلى 74.47 دولار للبرميل تسليم أغسطس المقبل.