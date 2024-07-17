الفريق كامل الوزير: السائحون الألمان والروس أول من طالبوا بتنفيذ القطار السريع بين الغردقة والأقصر

قال الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، إنَّ مصر قفزت في جودة الطرق من المركز 128 إلى المركز الـ18، بجانب تناقص معدل الحوادث في مصر.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي أحمد الطاهري الذي يُقدمه الإعلامي أحمد الطاهري، على قناة «إكسترا نيوز»، أن الاهتمام بالنقل الجماعي ساهم في خفض استهلاك الوقود.

واستشهد بما أعلنه البنك الدولي بأنّ اعتماد مصر على تطوير الطرق والنقل الجماعي وفر لها 8 مليارات دولار سنويًا.

وشدد على أهمية مشروعات البنية الأساسية للبناء عليها في مجالات الصناعة والزراعة والسياحة، لافتًا إلى أن السائحين الألمان والروس هم أول من طالبوا بتنفيذ القطار السريع بين الغردقة والأقصر.

وتابع: «السائح يريد أن يزور الغردقة ويستمتع بسياحة الغوص والشواطئ والسياحة الثقافية في الأقصر وأسوان وأبو سنبل وكذلك السياحة الدينية، ولهذا كان ربط مصر ببنية أساسية قوية كان أولوية مهمة للحكومة والرئيس عبدالفتاح السيسي منذ بداية توليه الرئاسة في عام 2014 في الطرق والسكة الحديد».