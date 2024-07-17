محافظ الأقصر يتفقد مشروع إنشاء محطة رفع صرف الرياينة

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تفقد المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، بتفقد مشروع إنشاء محطة رفع صرف صحي قرية الرياينة التابعة لمركز أرمنت، والذي يعد ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

واستعرض عمارة، تفاصيل المحطة والتي تتكون من شبكة انحدار بطول 17,5 كيلومتر وخط طرد بطول 7,8 كيلومتر وتقع علي مساحة 900 متر بطاقة تصميمية 340 لتر في الثانية و وتخدم نحو 30 ألف نسمة من سكان القرية، وبلغت تكلفة المشروع 220 مليون جنيه.

واطلع المحافظ على موقف مشروعات الصرف الصحي بمركز أرمنت بعد ذلك موجها بسرعة إنجاز الأعمال المتبقية وتشغيل المحطات واستكمال الوصلات المنزلية لتغطية المدينة وقراها بخدمة الصرف الصحي.