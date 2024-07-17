حدد نادي بيراميدز أسعار تذاكر مباراة الفريق أمام الأهلي، والمقرر لها يوم الإثنين المقبل، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

الأهلي يواجه بيراميدز في التاسعة من مساء الإثنين المقبل، على ملعب الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وجاءت أسعار التذاكر لجماهير النادي الأهلي المباراة المقبلة بقيمة 200 جنيه للدرجة الثالثة شمال، 2000 جنيه للدرجة الأولى يمين و5000 جنيه للمقصورة.

وشهدت أسعار التذاكر زيادة مضاعفة عن الأسعار الطبيعية منذ بداية الموسم، حيث سبق أن أعلنت رابطة الأندية الحد الأدنى لأسعار التذاكر بقيمة 75 جنيه للدرجة الثالثة و100 للدرجة الثانية و200 للدرجة الأولى و300 جنيه للمقصورة، وهو الأمر الشائع في مباريات جميع الفرق.

ويحدد الفريق صاحب الملعب في كل مباراة أسعار التذاكر، وليس لشركة تذكرتي المسؤولة عن الحجز وتوزيع التذاكر أي دخل في ذلك.

وأعلنت شركة تذكرتي في وقت سابق من اليوم، الأربعاء، فتح باب الحجز لتذاكر مباراة الأهلي أمام مستضيفه بيراميدز، يوم الإثنين المقبل، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وحقق الأهلي الفوز يوم الجمعة الماضية على حساب بيراميدز 3-2 في المباراة التي أقيمت على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن مؤجلات الجولة الرابعة عشرة من الدوري الممتاز.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري، برصيد 63 نقطة من 25 مباراة، وبفارق 5 نقاط فقط خلف بيراميدز المتصدر، برصيد 68 نقطة من 28 مباراة.