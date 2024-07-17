وكيل زراعة الغربية يتابع توافر حصص الأسمدة بالجمعيات الزراعية بزفتى والسنطة

أجرى الدكتور خالد أبو شادي، وكيل وزارة الزراعة بالغربية، اليوم الأربعاء، زيارة تفقدية مفاجئة للجمعيات الزراعية بمركزي زفتى، والسنطة؛ لمتابعة توافر حصص الأسمدة بالجمعيات الزراعية.

والتقى أبوشادي بالعاملين في الجمعيات، كما اطلع على السجلات الخاصة بها، والكميات الواردة اليها، والمنصرفة للمزارعين، ومتابعة آليات الصرف، والتأكد من أن الصرف يتم طبقا لمنظومة الصرف بكارت الحيازة "كارت الفلاح".

كما تفقد وكيل زراعة الغربية مخازن الأسمدة؛ للاطمئنان على وصول الكميات المقررة من الأسمدة إليها والصرف للمزارعين، مؤكدا أن الصرف يتم لهم بكارت الحيازة، فضلا عن تقديم جميع الخدمات اللازمة للمزارع، من توفير مستلزمات الإنتاج، والإرشاد الزراعي والمكافحة.

وشدد وكيل الزراعة على وصول الدعم لمستحقيه من المزارعين، فضلا عن إتمام عمليات الحصر بكل دقة، وتحديث قواعد البيانات، مؤكدا أن صرف الأسمدة يتم وفقا للمقررات لكل محصول، لافتا إلى أنه سيكون هناك لجان مستمرة لمتابعة تنفيذ الأعمال، والتيسير على المزارعين ومتابعة أعمال الحصر والصرف.

ووجه وكيل زراعة الغربية، العاملين بالإدارات الزراعية، بالمرور الدائم والمستمر على الحقول ورصد أي تعديات على الأراضي الزراعية والتصدي لها، ومواجهتها بكل شدة، وإزالة أي حالة تعدِ في المهد قبل تفاقمها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

كما طالب بتكثيف الدور الإرشادي، لتوعية المزارعين، وتقديم الدعم الفني لهم، والتواصل الدائم والمستمر معهم، فضلا عن التيسير عليهم، وتقديم كل سبل الدعم وحسن المعاملة.

يذكر أن وكيل زراعة الغربية التقى بالمزارعين أثناء تواجدهم داخل الجمعيات الزراعية واستمع إليهم ليرد على الأسئلة والاستفسارات التي طرحت منهم.

