12 شهيدا ومصابون في قصف الاحتلال دير البلح والسودانية بقطاع غزة

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استشهد 12 فلسطينيا، وأصيب آخرون بجروح، غالبيتهم ما بين متوسطة وخطيرة، إثر تواصل عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأفاد مراسلنا، بأن 7 مواطنين استشهدوا وجرح 17 آخرين بينهم أطفال، إثر قصف الاحتلال منطقتي أبو عريف والمزرعة في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وعرف من بين الشهداء: شادي الشلبي، وعبد الشافي أبو غرقود، وابراهيم الزمر، وزوجة محمد الداية، وجبري محمود عدنان عيسى.

كما أكد استشهاد 3 مواطنين، وإصابة آخرين، في قصف إسرائيلي استهدفهم بمخيم البريج وسط القطاع.

كما استشهد مواطنان، متأثرين بجروحهما التي أُصيبا بها في منطقة السودانية شمال غرب قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية، بأن عدد الشهداء في قطاع غزة ارتفع منذ فجر اليوم الأربعاء، إلى 74 شهيدا، بينهم 21 من طالبي "المساعدات".