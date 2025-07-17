استشهاد 8 وإصابة 7 قصف إسرائيلي على شمال غزة وكنيسة شرق المدينة

استشهد 8 فلسطينيين وأصيب آخرون بجروح، اليوم الخميس، في قصف الاحتلال الإسرائيلي منطقة التوام شمال قطاع غزة، وكنيسة دير اللاتين شرق مدينة غزة.

وأفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) باستشهاد 8 فلسطينيين وإصابة آخرين بجروح في قصف طائرات بدون طيار تابعة للاحتلال منطقة التوام شمال قطاع غزة.

وأضافت أن 7 فلسطينيين آخرين أصيبوا بجروح في قصف الاحتلال كنيسة دير اللاتين سط البلدة القديمة بمدينة غزة.

وبحسب شبكة سكاي نيوز عربية، قال أطباء في مستشفى الأهلي بمدينة غزة، اليوم الخميس، إن امرأتين استشهدتا وأصيب عدد آخر في غارة جوية استهدفت الكنيسة الكاثوليكية في قطاع غزة.

وألحقت الغارة أضرارا بكنيسة العائلة المقدسة، وهي الكنيسة الكاثوليكية الوحيدة داخل القطاع الفلسطيني.

وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) أن ستة أشخاص أصيبوا بجروح خطيرة، بينما أصيب كاهن الكنيسة الأب جبرائيل رومانيلي، الذي كان يُطلع البابا الراحل فرنسيس بانتظام على مستجدات الحرب، بجروح طفيفة في ساقه.

وقالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني إن "ضربات إسرائيلية أصابت كنيسة كاثوليكية في غزة".

وأضافت أن "الغارات الإسرائيلية على غزة والتي ضربت كنيسة العائلة المقدسة الكاثوليكية غير مقبولة".

وأوضحت: "الهجمات التي تشنها إسرائيل على المدنيين منذ أشهر غير مقبولة. ولا يمكن لأي عمل عسكري أن يبرر هذا السلوك".