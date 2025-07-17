سانا: طيران الاحتلال الإسرائيلي ينفذ غارة على محيط مدينة السويداء

أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، منذ قليل، بأن الطيران الإسرائيلي ينفذ غارة على محيط مدينة السويداء جنوبي سوريا.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، ذكرت "سانا"، أن اعتدت مجموعات خارجة عن القانون على حي المقوس، وارتكبت مجازر وانتهاكات بحق المدنيين، وذلك بعد تطبيق بنود الاتفاق في السويداء الذي أعلنت عنه وزارة الداخلية السورية، وتكليف بعض الفصائل المحلية ومشايخ العقل بمسئولية حفظ الأمن في المحافظة.

وذكرت مصادر محلية أن تلك المجموعات هاجمت الحي، وارتكبت مجازر بحق النساء والأطفال، ونفذت تصفيات ميدانية وانتهاكات بحق أبناء المنطقة من العشائر والبدو، مشيرة إلى مقتل وإصابة عدد كبير من المدنيين.