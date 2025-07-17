رئيس كوريا الجنوبية يأمر بتشكيل فريق تحقيق جديد في حادث التدافع في إيتايون في 2022

وجه الرئيس الكوري الجنوبي، لي جيه ميونج، أمرا بتشكيل فريق تحقيق مشترك يضم الشرطة والنيابة العامة لكشف الحقيقة الكاملة لحادث التدافع في إيتايون في سول في عام 2022، حسبما قال المكتب الرئاسي اليوم الخميس.

وأطلق لي هذا الوعد، أمس الأربعاء، خلال اجتماع مع عائلات ضحايا الكوارث الاجتماعية المختلفة، بما في ذلك مأساة إيتايون، التي أودت بحياة 159 شخصا خلال احتفالات الهالوين في عام 2022، حسبما ذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.

ونقلت المتحدثة باسم الرئاسة الكورية الجنوبية، كانج يو-جونج، عن "لي" القول "عندما يتعلق الأمر بمأساة إيتايون، فإن حقيقة الحادث لم يتم الكشف عنها بشكل صحيح لأسباب مختلفة".

وأقر لي بالإحباط بين أسر الضحايا فيما يتعلق بالسلطة المحدودة للجنة التحقيق الخاصة، التي تقتصر مهامها على إجراء الاستفسارات فقط، قائلا إنه سينظر في منح اللجنة صلاحيات تحقيق إلزامية إذا لزم الأمر.

وقالت كانج، للصحفيين، "في الوقت الحالي، بدأ مكتب السكرتير الرئاسي للشؤون المدنية في مراجعة الأمر"، مضيفة أنه سيتم وضع خطة مفصلة بعد المراجعة.