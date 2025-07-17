وزارة الخارجية السورية: نرحب بالجهود المبذولة لخفض التصعيد جنوبي البلاد

أعربت وزارة الخارجية والمغتربين السورية، اليوم الأربعاء، عن ترحيبها بالجهود المبذولة لخفض التصعيد والحدّ من التوترات في الجنوب السوري و"العدوان الإسرائيلي".

وقالت الخارجية: "في إطار الجهود المبذولة لخفض التصعيد والحد من التوترات في الجنوب السوري والعدوان الإسرائيلي على سوريا تعرب وزارة الخارجية عن ترحيبها بالجهود المبذولة من قبل الأطراف الأمريكية والعربية الرامية إلى تسوية الأزمة الراهنة بطريقة سلمية"، بحسب ما أورده الموقع الإلكتروني لقناة "الإخبارية السورية".

كما أكّدت جاهزية سوريا "للتعاون مع جميع الأطراف المعنية التي تسعى إلى التهدئة وتحقيق الاستقرار شريطة أن تكون هذه الجهود قائمة على الاحترام الكامل لسيادة الدولة السورية وتوافق إرادة الشعب السوري".

وشنّ الطيران الإسرائيلي في وقت سابق اليوم، غارات عدة استهدفت العاصمة دمشق ومحافظتي السويداء ودرعا، ما أدى إلى سقوط عدد من الضحايا، وسط إدانات عربية وإقليمية ومطالبات بوقفها واحترام سيادة سوريا.