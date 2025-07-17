لماذا توسع إسرائيل إنتاج صواريخ حيتس بعد حرب إيران؟

وقع المدير العام لوزارة الجيش الإسرائيلي، أمرًا سيكمن من تسريع إنتاج صواريخ آرو في الصناعات الجوية الإسرائيلية بشكل ملحوظ. وذلك في أعقاب الاستخدام الواسع لها خلال الحرب على إيران.

وفي إطار هذه الصفقة، ستُزوّد الصناعات الجوية الإسرائيلية وزارة الجيش بكمية إضافية كبيرة من صواريخ آرو، بحسب وكالة "معاً" الفلسطينية.

وجاء في بيان صدر عن وزارة الأمن أنها "وقّعت على طلبية واسعة النطاق لتسريع إضافي وهام في الإنتاج التسلسلي لصواريخ ’حيتس’ في الصناعات الجوية"، مشيرة إلى أن الصفقة ستوفّر "كمية كبيرة إضافية" من هذه الصواريخ.

وقال برعام إن "منظومة حيتس، كسلاح إسرائيلي استثنائي، أثبتت قدرات غير مسبوقة خلال الحرب. عمليات الاعتراض التي نفذتها أنقذت أرواحًا كثيرة وقلّلت الضرر الاقتصادي بشكل ملموس".

وأشار إلى أن تسريع وتيرة إنتاج "حيتس" وأنظمة حيوية أخرى يُعدّ "جزءًا مركزيًا في إستراتيجية وزارة الأمن لتوسيع القدرة الإنتاجية وتحسين الجهوزية القتالية لمواصلة الحرب والاستعداد لجولات مقبلة".

وأوضح البيان أن منظومة "حيتس"، المطوّرة بالشراكة مع وكالة الدفاع الصاروخي الأميركية (MDA)، قادرة على اعتراض التهديدات الباليستية في الطبقات العليا من الغلاف الجوي، وتعد من بين "أكثر المنظومات تطورًا في العالم" بحسب الوزارة.