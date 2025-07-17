أعرب رجل الأعمال الأردني طلال أبو غزالة، عن رفضه القاطع للتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، وذلك تعليقًا على الأنباء المتداولة بشأن تطبيع سوري – إسرائيلي مرتقب.

وقال خلال لقاء لبرنامج «توتر عالي»، الذي يقدمه الإعلامي طوني خليفة عبر فضائية «المشهد»، مساء الأربعاء، إنه يرفض أي تطبيع مع عدو محتل، ولن يقبل به إلا بعد إعادة الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وعلق الإعلامي على حديث رجل الأعمال بالقول: «يمكن يتفقوا على حل الأمور ومنها خروج الإسرائيليين من الأراضي السورية.. ليه يتحمل السوري أو اللبناني عبء استرجاع فلسطين؟»، بحسب تعبيره.

وتوجه خليفة بسؤال إلى أبو غزالة بشأن تأييده لإقامة علاقات دبلوماسية سورية – إسرائيلية، وإقامة سفارة لتل أبيب داخل دمشق، ليجيب رجل الأعمال: «هذا القرار أؤيده عندما تتخذه السلطة المنتخبة، بس ينتخبك الشعب اعترف وحط سفارة».

وفي سياق متصل، أكد أنه سيعرب عن دعمه للرئيس الانتقالي أحمد الشرع، إذا انتخبه الشعب السوري بإرادة حرة، حتى وإن صوتوا له بنسبة 90%.

وأضاف: «بقول له (الشرع) أنا معك الآن لأن سوريا تستحق حكمًا ونظامًا وانضباطًا وسلامة وأمنًا وازدهارًا؛ لكن في نظري تنتهي المشكلة عندما ينتخبه الشارع نفسه».