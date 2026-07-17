التشكيل المتوقع لإسبانيا أمام الأرجنتين في نهائي كأس العالم

يترقب عشاق كرة القدم المواجهة المرتقبة التي تجمع بين منتخبي إسبانيا والأرجنتين في نهائي كأس العالم 2026، والمقرر إقامته على ملعب "ميتلايف" بمدينة نيويورك الأمريكية، لحسم هوية بطل النسخة الحالية من المونديال.

ووصل المنتخب الإسباني إلى المباراة النهائية بعدما حقق فوزًا مستحقًا على فرنسا بهدفين دون رد في الدور نصف النهائي، بينما تأهل المنتخب الأرجنتيني عقب انتصاره على إنجلترا بنتيجة 2-1.

ومن المنتظر أن يعتمد المدير الفني للمنتخب الإسباني على تشكيلته الأساسية التي قادت الفريق إلى النهائي، بقيادة النجم الشاب لامين يامال في الخط الأمامي.

التشكيل المتوقع لمنتخب إسبانيا أمام الأرجنتين

حراسة المرمى: أوناي سيمون.

خط الدفاع: بيدرو بورو، إيميريك لابورت، باو كوبارسي، مارك كوكوريلا.

خط الوسط: رودري، فابيان رويز، داني أولمو.

خط الهجوم: لامين يامال، ميكيل أويارزابال، أليكس باينا.

ويسعى المنتخب الإسباني إلى التتويج بلقبه الثاني في تاريخ كأس العالم، بينما يطمح المنتخب الأرجنتيني للاحتفاظ باللقب الذي توج به في النسخة الماضية، في مباراة ينتظر أن تشهد منافسة قوية بين المنتخبين على اللقب العالمي.