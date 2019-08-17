مرتضى منصور يعلن ميتشو مديرا فنيا للزمالك

أعلن مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، رسميا اليوم السبت تعيين الصربى ميلوتين سريدوفيتش ميتشو لقيادة الفريق الأبيض خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد الفوز الساحق على ديكاداها الصومالي 7 – 0، ضمن ذهاب دور الـ64 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال مرتضى منصور لبرنامج الزمالك اليوم: " طارق يحيى سيتولى منصب المدرب العام وسيكون أيمن عبد العزيز فى منصب المنسق العام للفريق الأول، بينما سيتولى أيمن حافظ مديرا لقطاع الناشئين بدلا من حمادة أنور الذى تقدم باستقالته للترشح فى انتخابات النادى الأبيض، وقال منصور إن ميتشو كان الاختيار الأول للجنة الفنية للزمالك.

وكان أعلن سريدوفيتش ميتشو المدرب السابق لمنتخب أوغندا رحيله الرسمي عن قيادة أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقى.

المدرب الصربى قاد فريق أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقى منذ عام 2017، وقبلها تولى منتخبى رواندا وأوغندا، بجانب أندية الهلال السودانى، يانج أفريكانز التنزانى وسانت جورج الإثيوبى.

وخاض ميتشو أخر مباراة رسمية مع أورلاندو بيراتس أمام سوبر سبورت يونايتد الجنوب أفريقي وانتهت بالخسارة 3-0 في بطولة الدوري المحلي.

وكانت بداية ميتشو في إفريقيا عن طريق نادي فيلا الأوغندي، حيث قاده للظفر بالثنائية المحلية في أول موسم له.

وفي الموسم الثاني توج بالدوري وكأس شرق ووسط إفريقيا للأندية “سيكافا” قبل أن يتوج بالدوري في موسمه الثالث.

ونال ميتشو جائزة أفضل مدرب في أوغندا لثلاثة أعوام متتالية، كما حقق الصربي مع الهلال السوداني الدوري في 2010 والكأس في 2011، وبلغ نصف نهائي الكونفدرالية معه العام الأول ودوري الأبطال في العام الثاني.