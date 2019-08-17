 التنمية المحلية بسقارة تبدأ اختبارات تنمية وصقل مهارات العاملين بالمحليات - بوابة الشروق
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التنمية المحلية بسقارة تبدأ اختبارات تنمية وصقل مهارات العاملين بالمحليات

أ ش أ
نشر فى : السبت 17 أغسطس 2019 - 3:55 م | آخر تحديث : السبت 17 أغسطس 2019 - 3:55 م

بدأ مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة، اختبارات تنمية وصقل مهارات العاملين بالمحليات، وتستمر الاختبارات حتى الخميس 29 أغسطس الجاري.

ويجرى مركز سقارة الاختبارات لـ 2160 متدربا من العاملين فى الإدارة المحلية على مستوى الجمهورية، فى عدد من الدورات منها: اختبار تحديد مستوى لدورة إعداد مدربين TOT، اختبار تحديد مستوى لدورة قادة المستقبل، واختبار تحديد مستوى لدورات التحول الرقمى، ودورات إدارة المشروعات للعاملين فى الإدارة المحلية، واختبار مستوى لدورات نظم المعلومات الجغرافية.

وكان مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة قد عقد ورشة عمل استمرت لمدة أسبوع، لبحث إجراءات تنفيذ الخطة التدريبية للعام المالى 2019-2020 بالتنسيق بين الوزارة وممثلى أعضاء منظومة التدريب بالمحافظات والمدربين أصحاب الحقائب التدريبية الجديدة التى سيتم تقديمها فى مركز سقارة لأول مرة تلبية لاحتياجات المحافظات وقطاعات الوزارة.

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