 مبعوث أمريكا لكوريا الشمالية يزور اليابان وكوريا الجنوبية الأسبوع المقبل - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مبعوث أمريكا لكوريا الشمالية يزور اليابان وكوريا الجنوبية الأسبوع المقبل

المبعوث الأمريكي الخاص لكوريا الشمالية ستيفن بيجون في كوريا الجنوبية يوم التاسع من فبراير شباط 2019. صورة لرويترز من ممثل عن وكالات الأنباء
المبعوث الأمريكي الخاص لكوريا الشمالية ستيفن بيجون في كوريا الجنوبية يوم التاسع من فبراير شباط 2019. صورة لرويترز من ممثل عن وكالات الأنباء
واشنطن (رويترز)
نشر فى : السبت 17 أغسطس 2019 - 1:35 ص | آخر تحديث : السبت 17 أغسطس 2019 - 1:35 ص

قالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان يوم الجمعة إن المبعوث الأمريكي الخاص لكوريا الشمالية ستيفن بيجون سيسافر إلى اليابان وكوريا الجنوبية الأسبوع المقبل لتنسيق جهود نزع السلاح النووي في كوريا الشمالية.

وأضاف البيان أن بيجون سيكون في اليابان من يوم الاثنين وحتى الثلاثاء وفي سول من الثلاثاء وحتى يوم الخميس.

يأتي نبأ جولة بيجون في أعقاب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السبت الماضي أن زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون قال إنه مستعد لاستئناف محادثات نزع السلاح النووي المتوقفة مع الولايات المتحدة وإنه سيوقف اختبارات الصواريخ التي أجرى بعضها في الآونة الأخيرة بمجرد انتهاء التدريبات العسكرية المشتركة التي تجريها الولايات المتحدة مع كوريا الجنوبية هذا الشهر.

ولم يأت بيان الخارجية الأمريكية على ذكر إجراء أي محادثات مع كوريا الشمالية ولم ترد الوزارة على سؤال حول ما إذا كانت مثل تلك المحادثات مدرجة على جدول أعمال زيارة بيجون.

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