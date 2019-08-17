إصابة 3 أشخاص في حريق بمئات الأكواخ في عاصمة بنجلاديش

قال رجال إطفاء في بنجلاديش يوم الجمعة إن عدة مئات من الأكواخ تعرضت للتدمير بعد اندلاع حريق في أحد الأحياء الفقيرة المزدحمة في دكا.

وقال ارشاد حسين المسؤول في ادارة الاطفاء والدفاع المدني إن الحريق الذي يعتقد أنه ناجم عن (ماس) كهربائي سرعان ما اجتاح حي تشالانتيكا بأكمله مساءا في ضواحي ميربور شمالي العاصمة البنجلاديشية.

وقال اللفتنانت كولونيل ظل الرحمن، مدير الإدارة، إن إخماد الحريق، الذي خلف ثلاثة جرحى، استغرق أكثر من ثلاث ساعات.

وأظهرت لقطات تلفزيونية النيران تتوهج باللون الأحمر في سماء الليل والعديد من السكان يصيحون بالبكاء لفقدانهم ممتلكات ثمينة بسبب الحريق.