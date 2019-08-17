الحوثيون: 10 طائرات مسيرة تستهدف حقلا ومصفاة تابعين لـ«أرامكو» شرق السعودية

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أعلنت جماعة أنصار الله الحوثية في اليمن، اليوم السبت، عن تنفيذ أكبر عملية هجومية على السعودية منذ بدء "العدوان على اليمن"، في إشارة إلى عمليات التحالف العربي على اليمن.

ولم يصدر تعليق على هذا النبأ من الجانب السعودي.

وقال العميد يحيى سريع المتحدث العسكري باسم الحوثيين، في بيان صحفي اليوم، إن 10 طائرات مسيرة استهدفت حقل ومصفاة الشيبة التابعة لشركة أرامكو شرقي السعودية.

وتابع: "حقل ومصفاة الشيبة يضم أكبر مخزون استراتيجي للنفط في المملكة، ويتسع لأكثر من مليار برميل".

واعتبر سريع أن "هذه العملية، التي أطلق عليها (توازن الردع الأولى)، تأتي في إطار الردع والردع المشروع على جرائم العدوان وحصاره".

ووعد المتحدث "النظام" السعودي ومن وصفهم بـ"قوى العدوان" بعمليات أكبر وأوسع إذا استمر العدوان.

واستطردت بالقول: "لا خيار أمام قوى العدوان والنظام السعودي إلا وقف الحرب ورفع الحصار عن الشعب اليمني".

ودعا سريع كل الشركات والمدنيين بـ"الابتعاد الكامل عن كل المواقع والأهداف الحيوية بالمملكة لأنها أصبحت أهدافا مشروعة ويمكن ضربها في أي وقت".

وتشهد اليمن حربا عنيفة بين القوات الحكومية مدعومة بقوات التحالف العربي بقيادة السعودية من جهة، والمسلحين الحوثيين من جهة ثانية منذ أكثر من 4 أعوام خلفت خسائر مادية وبشرية كبيرة في الجانبين بينهم مدنيون.