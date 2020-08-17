قوات إسرائيلية تعتقل 7 فلسطينيين من الضفة الغربية

شنت قوات إسرائيلية اليوم الإثنين حملة اعتقالات طالت سبعة فلسطينيين من محافظات الضفة الغربية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم أن الاعتقالات جرت في الخليل وبيت لحم والقدس وسلفيت وقلقيلية .

ووفق الوكالة ، أطلق جنود الاحتلال المتمركزون على البرج العسكري في محيط مسجد بلال بن رباح النار الليلة الماضية على شاب 18 عامًا، ما أدى إلى إصابته في قدمه اليمنى، ونقل إلى إحدى مستشفيات مدينة بيت لحم، ووصفت حالته بالمستقرة.

وكان نادي الأسير، وهو "منظمة غير حكومية"، قال في تقرير حقوقي أصدره في شهر يونيو الماضي إن إسرائيل اعتقلت قرابة 900 فلسطيني منذ بداية تفشي فيروس كورونا المستجد في مارس الماضي.