استشاري نقل دولي: الطرق القومية مكسب لكل مواطن

قال نبيل عماد، استشاري الطرق والنقل الدولي، إن الطرق لا تمثل قطاعًا منفردًا، مشيرًا إلى أنها ضمن خطة قومية للتنمية الاقتصادية في الدولة.

وأضاف في مداخلة لبرنامج «مساء dmc»، المُذاع عبر فضائية «dmc»، مساء اليوم الأحد، أن مصر وضعت خطتين لعام 2030 وعام 2050، موضحًا أن الخطتين تهدفان إلى تنمية العديد من المناطق الاقتصادية، أبرزها المنطقة الاقتصادية في قناة السويس.

وأكد أن شبكة الطرق القومية تعتبر مكسبًا لكل مواطن، حيث أنها منعت 36% من حجم الحوادث و47% من إجمالي الوفيات، مشيرًا إلى أهمية هذه الخطوة لانتقال مصر للدول التي يتوافر بها طرق آمنة.

وأشار إلى مميزات شبكة الطرق القومية والتي تشمل تقليل التلوث وانخفاض زمن الرحلة لنسبة تصل إلى 25%، والربط بين الموانئ البحرية والبرية الجافة.

وذكر أن الطرق الداخلية تتطلب 36 مليار جنيه، موضحًا أن هذا التطوير يشمل كل محافظات مصر بما فيها المناطق العشوائية.