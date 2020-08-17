الأمم المتحدة: ردود أفعال المسؤولين في لبنان على تحذيراتنا مخيبة للآمال

قالت الأمم المتحدة إن ردود أفعال المسؤولين في لبنان على تحذيراتها «مخيبة للآمال»، مشيرة إلى أن «مجموعة الدعم الدولية قلقة من تفاقم أزمة لبنان».



وأضافت الأمم المتحدة أنه لا يمكن للبنان الاعتماد على المساعدات الدولية دون إصلاحات، وذلك وفقًا لما أوردته فضائية «العربية»، في خبر عاجل لها، مساء الاثنين.



ووقع الانفجار الكارثى في 4 أغسطس الجاري في العنبر 12 في مرفأ بيروت، حيث كانت تخزن كميات كبيرة من مادة نترات الأمونيوم بظروف سيئة، وسط تسريبات في الإعلام اللبناني عن مراسلات حصلت بين الأجهزة الأمنية والسلطات وحذرت من المواد المخزنة في المرفأ قبل انفجارها.



وأسفر الانفجار عن أكثر من 170 قتيلا و6 آلاف جريحا، وأضرار مادية قدرت بـ15 مليار دولار.